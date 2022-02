Reconnaissance du Cégep régional Lanaudière à titre de leader en recherche bioalimentaire

Le Cégep régional de Lanaudière (CRL) annonce l’obtention d’un financement de 400 000 $ octroyé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) dans le cadre du programme PRAT (Partenariat en recherche appliquée et technologie) afin de soutenir la recherche et le développement d’un projet d’envergure sous le thème Des technologies innovantes au service du secteur bioalimentaire.

« Pour le CRL, l’obtention de ce financement permettra le déploiement d’activités de recherche et de développement au cours des deux prochaines années », explique Dominic Leblanc, directeur adjoint, Recherche et développement institutionnel au CRL.

« Le recours aux technologies innovantes dans un souci de développement durable devient une stratégie incontournable, et ce, afin de développer le secteur bioalimentaire et de permettre au Québec et au Canada de demeurer compétitifs dans un environnement en constante transformation, tant au niveau socioéconomique qu’environnemental », déclarent Samira Chbouki, coordonnatrice du centre de recherche Bio.Enviro.In et Julie Descormiers, directrice du CCTT INÉDI.

L’obtention de ce financement permettra d’aider les entreprises bioalimentaires régionales à relever les différents défis qui secouent ce secteur tels que la pénurie de main-d’œuvre, la commercialisation et l’engouement des consommateurs pour des produits de qualité et assortis de labels écoresponsables.

De plus, les changements climatiques et la gestion rationnelle des intrants et des résidus engendrent eux aussi, de nombreuses problématiques reliées à ce secteur.

Ainsi, afin de répondre aux besoins des entreprises régionales en matière d’introduction et d’intégration de technologies vertes et novatrices, le CRL fait preuve de leadership en ralliant une vingtaine de partenaires privés et de collaborateurs, notamment la Zone Agtech, la coopérative Agrixpert, Synagri, la ferme Nordany, Bioponix et bien d’autres.

Notons que le CRL abrite trois centres de recherche et d’innovation. Deux de ces trois centres, ayant des axes de recherche complémentaires en bioalimentaire et en design industriel, unissent ainsi leurs efforts pour répondre aux besoins des entreprises bioalimentaires.

Il est vrai que les thèmes de la recherche proposée gravitent autour de l’introduction de plus en plus poussée de la mécanisation, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle pour optimiser les opérations culturales comme l’irrigation, la fertilisation, le traitement phytosanitaire et la récolte en vue d’augmenter la rentabilité et d’apporter des solutions aux changements climatiques et à la pénurie de main-d’œuvre.

Aussi, cette collaboration permet de mobiliser un grand nombre d’experts et d’étudiants dans un esprit d’inclusion, qui bénéficieront d’infrastructures à la fine pointe de la technologie.

« L’obtention de cette enveloppe de financement du CRSNG est un gage de la reconnaissance de la capacité de nos centres de recherche à mener des activités d’envergure en partenariat avec les entreprises du milieu », déclare Hélène Bailleu, directrice générale du CRL.

Effectivement, les partenaires auront l’occasion de mettre au point de nouveaux produits bioalimentaires, de développer des technologies dans une démarche d’écoconception ainsi que de valoriser des résidus organiques dans une optique d’économie circulaire.

Pour finir, la participation des étudiants du collège dans les différents projets aura le mérite de développer une culture d’innovation dont les retombées se feront ressentir sur la qualité de la relève dans l’ensemble de l’industrie bioalimentaire.