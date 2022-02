Vincent Gagné se bat contre les plantes envahissantes dans les lacs

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, poursuit son travail afin de lutter plus efficacement encore contre la violence conjugale et les féminicides. Elle octroie, pour cela, de l'aide financière à onze corps de police municipaux pour l'ajout d'effectifs spécialisés en la matière. Ces investissements visent notamment à améliorer la prise en charge et l'accompagnement des victimes par les policiers, ainsi qu'à rehausser la surveillance des personnes reconnues coupables de violence conjugale à toutes les étapes du continuum d'intervention.