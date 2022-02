Des effectifs supplémentaires au sein des corps policiers pour prévenir les féminicides

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, poursuit son travail afin de lutter plus efficacement encore contre la violence conjugale et les féminicides.

Elle octroie, pour cela, de l'aide financière à onze corps de police municipaux pour l'ajout d'effectifs spécialisés en la matière. Ces investissements visent notamment à améliorer la prise en charge et l'accompagnement des victimes par les policiers, ainsi qu'à rehausser la surveillance des personnes reconnues coupables de violence conjugale à toutes les étapes du continuum d'intervention.

Les contributions financières du gouvernement totalisent 3 114 124 $ sur trois ans. Ces sommes permettront de mettre en œuvre, des actions prioritaires pour cette cause au sein des corps de police de L'Assomption/Saint-Sulpice, de Blainville, de Bromont, de Châteauguay, de Mascouche, de Mercier, de Repentigny, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Thetford Mines, de la Régie de police de Memphrémagog et de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes.

Des chiffres au service d'une efficacité toujours plus grande

Les sommes versées pour l'ajout d'effectifs portent à plus de 509 M$.

Parmi les investissements les plus récents, notons 180 M$, en décembre 2020, pour la mise en place du Plan d'action spécifique prévenant les situations à haut risque de dangerosité et pour accroître la sécurité des victimes 2020-2025.

Nommons 22,5 M$ sur 5 ans pour rehausser le financement des maisons d'hébergement dans le cadre du budget 2021-2022.

Soulignons aussi les 222,9 M$ sur 5 ans, pour la mise en place d'actions prioritaires, dont 27 M$ pour l'ajout d'effectifs spécialisés en violence conjugale à la Sûreté du Québec, dans 18 corps de police municipaux et dans les services correctionnels, annoncés en 2021.

Enfin, 41 M$ sont dédiés au déploiement des bracelets anti-rapprochements au Québec.