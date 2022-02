La Ville de Lavaltrie dévoile son tout nouveau portail dédié aux organismes

La Ville de Lavaltrie dévoile son tout nouveau portail dédié à simplifier la charge administrative de ses organismes. Il s’agit d’une plateforme spécialisée développée de concert avec l’agence lanaudoise Blanko, une initiative parmi les premières au Québec!

Accessible en ligne, la plateforme se veut un guichet centralisé permettant de transiger plus simplement avec la Ville et de soumettre directement leurs demandes de réservation, de prêt ou de soutien financier.

Elle contient par ailleurs une foule d’informations pertinentes, ce qui en fait une référence importante en termes de gestion et d’organisation.

Pour la Ville de Lavaltrie, l'aboutissement de ce projet représente le fruit d’une grande concertation, un pas important dans le développement de solutions intelligentes visant l’optimisation des services offerts à la communauté.

« Avec la mise en ligne de ce portail, la Ville de Lavaltrie confirme son engagement envers ses organismes locaux de même que son statut d’organisation interconnectée. Cette nouvelle façon de travailler fera bénéficier tous les citoyens par sa performance et son efficacité. », de préciser Christian Goulet, maire de Lavaltrie.

En cohérence avec sa dernière planification stratégique, l’administration municipale poursuit donc son objectif d’offrir à la population et aux organismes de meilleures façons de recourir aux services municipaux, dans une perspective de ville durable et intelligente, tournée vers les technologies de l’information.

Rappelons que pour officialiser leur relation avec la ville et profiter de la visibilité et du soutien accordés, les organismes non reconnus doivent préalablement déposer leur demande de reconnaissance municipale via le formulaire prévu à cette fin sur le portail.

Pour plus d’informations, il est possible de joigne le Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté de la municipalité de Lavaltrie.