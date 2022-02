Les 100 premiers jours du conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois ont été très actifs et efficaces depuis l’élection du 7 novembre dernier.

La gouvernance, l'accessibilité, le développement et l'environnement étaient au cœur des enjeux prioritaires pour les élus, d’après Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

En effet, la mise en place de quatre nouveaux comités consultatifs dans lesquels des citoyens sont impliqués font partie de ses priorités. On nomme, par exemple, des cafés-causeries avec le conseil dont la première édition sera le 20 mars, ou encore l’adoption du budget à l’unanimité qui a permis de confirmer plusieurs projets pour améliorer les services.

D’autres comités consultatifs ont aussi rapidement été mis sur pied au niveau de l’environnement, de la culture, du loisir, de la vie communautaire, ainsi que de la sécurité routière. Ce sont des citoyens qui ont été nommés pour siéger à ceux-ci, suite à un appel de candidatures lancé en début d’année.

Autre nouveauté, les cafés-causeries du conseil offriront aux participants la chance de s’entretenir avec leurs élus dans un contexte décontracté, quatre fois par année, les dimanches matin à 10 h.

Les Féliciens et Féliciennes sont donc invités à venir discuter de leur vision, des enjeux et de leurs préoccupations à propos de la municipalité les 20 mars, 12 juin, 18 septembre et 15 janvier prochain, à la salle du conseil.

De plus, une consultation sur le service à la clientèle est en cours, ainsi que le déploiement d’un portail citoyen, améliorant l’offre de services en ligne.

À cela s’ajoute la confirmation de la volonté de poursuivre l’investissement dans les infrastructures des travaux du projet de patinoire couverte réfrigérée. De premiers contrats techniques ont déjà été octroyés, notamment pour la réfection du chemin de la rivière L’Assomption, ainsi que du 1er rang de Castle Hill, ou encore pour le développement de la seconde phase du parc industriel.

Le conseil a également poursuivi et activé plusieurs démarches auprès du ministère des Transports, telles que celle concernant la préparation du projet majeur de réfection de la rue Principale et celle des projets d’amélioration de la sécurité et de la fluidité sur la route 131.

Notons aussi que l’adoption de la planification stratégique, en 2019, a été un élément phare ces dernières années.

« En adoptant une mise à jour de la planification stratégique dans la première année de mandat, le Conseil souhaite assurer la concordance entre les besoins de la collectivité et la façon d’attribuer les ressources pour les prochaines années. C’est important pour nous d’enligner nos décisions avec la vision d’avenir des Féliciennes et Féliciens », déclare la mairesse.

Finalement, la transition vers l’électrification des transports est déjà aussi bien amorcée dans la municipalité, depuis l’achat de ses premiers véhicules électriques et l’implantation de huit bornes de rue pour véhicules rechargeables.