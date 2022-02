Un projet d'enquête pour protéger les locataires face à la hausse de fraudes

Action-Logement Lanaudière annonce le lancement d’un nouveau projet visant à établir un constat sur la situation préoccupante des hausses de loyers et évictions au cours de l’année 2022.

En effet, depuis environs trois ans, un nombre inquiétant et grandissant de locataires en détresse s’adressent à l’organisme en question afin de quérir de l’aide suite à des hausses de loyers conséquentes, ainsi qu’une flambée des reprises de logements.

Suite à une enquête antérieure effectuée par le comité Logement Petite Patrie, mené pour une durée de 5 années, il s’est avéré qu’environ 80% des reprises de logements étaient frauduleuses. Action-Logement Lanaudière souhaite donc réaliser un portrait de la situation concernant ces enjeux dans Lanaudière.

L'organisme à but non lucratif a, non seulement, pour mission d’informer et guider les locataires au niveau de la défense de leurs droits (collectifs et individuels), mais aussi d’œuvrer afin d’améliorer les conditions de logements.

Dans cette perspective, face à ce phénomène, celui-ci a décidé de mener une enquête et étude auprès de locataires de la région de Lanaudière (58 municipalités) afin de récolter des informations et possiblement déterminer la cause de ce phénomène ainsi que proposer des solutions aux acteurs concernés.

Pour ce faire, Carole Stuck, agente de recherche, se déplacera, durant la prochaine année, dans les municipalités de la région afin d’inviter les locataires à participer à trois différents sondages accessibles en ligne sur le site internet de l’organisme.

En effet, ces trois sondages concernent les hausses de loyer, les reprises et la recherche de logement.

Carole Stuck, sera également responsable, grâce au porte-à-porte, d’informer les locataires de leurs droits par une campagne d’informations, plus particulièrement en lien avec les hausses de loyer.

Notons que la Société d’habitation du Québec, et son programme d’aide aux organismes communautaires, est un soutien financier pour ce projet.