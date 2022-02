65 places de garderie bientôt disponibles pour les familles de St-Alphonse-Rodriguez

Dans la foulée du lancement du Grand chantier pour les familles, initié par le gouvernement du Québec en octobre dernier, 65 places seront rendues disponibles pour les familles de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Cette annonce représente, en effet, l’aboutissement de plusieurs années de travail pour le conseil de la municipalité. Rappelons que lors de son premier mandat, Isabelle Perreault, mairesse de la ville, avait promis de faire du dossier des services de garde son cheval de bataille.

Ayant d’abord siégé à un comité politique national sur les services de garde afin de faire valoir les enjeux régionaux en la matière, c’est au printemps 2021, en réponse à la pénurie de ces services, qu’un comité de travail a vu le jour à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Après de nombreuses consultations et démarches, cette dernière peut enfin se targuer d’avoir répondu à l’appel des jeunes familles sur son territoire.

Notons que d’ici le début 2023, un nouveau service de garde subventionné intégrera le paysage rodriguais, car depuis quelques mois déjà, la municipalité travaille en collaboration avec la garderie Sous une pluie d’étoiles inc., dont les propriétaires Marie-Claude Rodrigue et Hugo Labrecque œuvrent dans le réseau des services de garde depuis plus de 25 ans.

Ce projet d’envergure, estimé à près de deux millions de dollars, permettra l’embauche d’environ 20 personnes de la région.

Les familles désirant obtenir des informations sur le développement du projet ou souhaitant réserver leur place auprès de la garderie Sous une pluie d’étoiles inc., division Poussière de lune, peuvent le faire à l’adresse [email protected]