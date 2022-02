La 40e édition du Festival Saint-Côme en glace lance son invitation à la population

Le comité organisateur et la municipalité annonce que la 40e édition du Festival Saint-Côme en glace aura lieu du 12 au 27 février 2022.

La population est ainsi invitée à se déplacer pour admirer les plus de 85 sculptures sur glace qui orneront la rue Principale de Saint-Côme, dans Lanaudière.

Depuis 1967, cet art de la sculpture sur glace est une tradition de passion et la principale mission du festival. Cette année, ce sont plus de 190 sculpteurs bénévoles amateurs qui mettront tout leur cœur et leur talent à contribution, afin d’offrir ce grand rendez-vous hivernal, unique au Québec.

Notons qu’en raison des mesures sanitaires, tous les spectacles et activités entourant le festival seront reportés à 2023.