Dévoilement des lauréats 2022 du concours de Noël

La Ville de Joliette dévoile les lauréats 2022 de son traditionnel concours de décorations et d’illuminations de Noël.



Les gagnants ont été déterminés selon trois catégories: résidentielle, commerciale, et balcon, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Chacun d’entre eux s’est vu remettre une plaque souvenir ainsi qu’un montant en argent.



Voici la liste des lauréats, par catégorie :



Commerciale – Propriétaire

Flocon d’or (500 $) : Nancy Perreault, La Belle Excuse, rue Saint-Viateur.



Résidentielle – Locataire

Flocon d’or (500 $) : Paul Bourdon, rue Rivard.



Résidentielle – Propriétaire

Flocon d’or (500 $) : Michel Hétu, rue Lévis.

Flocon d’argent (300 $) : Louise Fafard-Préville, boulevard Base-de-Roc.

Flocon de bronze (100 $) : Catherine Lanthier, rue De Lanaudière.



Balcon – Locataire

Flocon d’or (500 $) : Micheline Léveillé, rue Saint-Pierre Nord.

Flocon d’argent (300 $) : Carole Guay, chemin des Prairies.

Flocon de bronze (100 $) : Anne-Marie Robert, rue Saint-Viateur.



La Ville félicite encore les gagnants et remercie tous les participants pour avoir illuminé la ville de Joliette, durant le temps des fêtes.