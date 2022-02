Le Cégep de Joliette présente l'un de ses programmes scientifiques

Le programme scientifique de Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) du Cégep à Joliette organisera quatre activités d'exploration pour le grand public, dans les prochaines semaines, afin de faire connaître sa formation.

Celle-ci auront lieu le 19 février, le 26 février, le 5 mars et le 12 mars, de 10 h à 12 h.

Sont prévus, entre autre : un atelier découverte des aliments (perles de fruits, ricotta, mayonnaise et tire éponge), un atelier sur l’analyse alimentaire, ainsi qu’une visite des installations dans le Complexe agroalimentaire du Cégep à Joliette.

Rappelons que le programme TPQA est une technique axée sur la transformation des aliments, le contrôle de la qualité, la recherche et le développement ainsi que l’inspection alimentaire.

Pour en savoir plus, visitez le site Web du cégep en question. De plus, les étudiant.es désirant faire une demande d’admission dans ce programme peuvent le faire dès maintenant via le site Web du SRAM. La limite pour le 1er tour est le 1er mars prochain.