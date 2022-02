Le Projet Montcalm Récolte, un jumelage intéressant pour tous

L’organisme Transformation Alimentaire Montcalm (TAM) a pris l’initiative de développer le projet Montcalm Récolte, afin de diminuer le gaspillage alimentaire et l'insécurité sur le champ des agriculteurs de la région.

Ce projet de glanage est réalisé dans le cadre de la Politique de développement social intégrée (PDSI) de la MRC Montcalm. Ce dernier permet concrètement d’enrichir la communauté grâce aux activités nourricières, saines et locales, qu’il propose.

En effet, c’est à un maximum de citoyens, de groupes communautaires et de partenaires que ce projet s’adresse, puisqu’il s’agit d’une cueillette bénévole qui sera possible grâce aux producteurs et productrices agricoles qui laisseront volontairement sur la terre le surplus de fruits et/ou de légumes de leurs récoltes. La population défavorisée peut ainsi avoir accès à ces produits frais, tout en permettant aux glaneurs de participer efficacement à l’aide alimentaire de leur communauté.

Un tiers des récoltes revient alors aux cueilleurs bénévoles, un tiers au Comptoirs d’aide alimentaire/Moisson Lanaudière et un tiers au producteur/agriculteur.

Les avantages de ce projet sont nombreux. Parmi ceux-ci, on peut nommer le fait de contourner la crainte que les gens se retrouvent sur la terre des agriculteurs à n’importe quel moment, évitant ainsi que leurs champs soient piétinés ou que les récoltes non terminées soient pillées. La revalorisation des fruits et légumes locaux permet de rectifier la perte de ceux que les industries et épiceries avaient tendance à déclasser en raison de leur calibre non standard ou pour leur apparence considérée un peu trop « moche » pour le marché, ainsi que ceux qui étaient laissés aux champs par la machinerie agricole ou encore ceux qui n’étaient pas cueillis à cause du manque de main-d’œuvre.

Au Québec, le glanage gagne en popularité, car les jeunes et moins jeunes se sentent de plus en plus interpellés par les enjeux de société tenant chacun à faire partie de la solution. En 2021, on pouvait déjà retrouver un minimum de 18 groupes organisés de glaneurs à travers la province.