L’APTS obtient une décision arbitrale favorable

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se réjouit de la décision arbitrale concernant l’évaluation du titre d’emploi de coordonnateur (trice) technique en génie biomédical.

Cette décision augmente le salaire de ce titre d’emploi de deux rangements, rétroactivement à sa création en 2008.

« L’arbitre a donné raison aux arguments syndicaux sur toute la ligne. Cette décision représente une augmentation de salaire rétroactive de près de 10 % pour les personnes coordonnatrices techniques en génie biomédical du réseau de la santé et des services sociaux, peu importe leur affiliation syndicale. Ces salariés ont enfin droit à une reconnaissance de leur expertise et de leur contribution », se réjouit Michaël Rocheleau, Représentant national.

L’évaluation est une étape obligatoire lors de la création d’un titre d’emploi dans la Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux. Cette démarche détermine la valeur du nouveau titre par rapport à celle d’emplois comparables, aux qualifications et aux efforts requis ainsi qu’aux responsabilités assumées. Les représentations pour l’arbitrage se sont terminées en 2017. Depuis, les parties étaient en attente d’une décision.

« Je tiens à souligner le travail rigoureux et remarquable de notre équipe du secteur de l’équité salariale. L’APTS n’a jamais perdu de cause lors de l’arbitrage de l’évaluation d’un nouveau titre d’emploi. Grâce aux membres de cette équipe et à notre détermination syndicale, nous pouvons enfin tourner la page sur ce processus qui s’est étiré trop longtemps », conclut Michaël Rocheleau.