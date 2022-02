Journées de la persévérance scolaire, plusieurs activités au Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption

Du 14 au 18 février, le Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption (CJELA) participera à la vague d’encouragement lors des Journées de la persévérance scolaire.

Pour l’occasion, l’organisme organise une soirée carrière le 15 février avec six jeunes professionnels, en plus de lancer un « Challenge » Tik Tok à la population.

Des témoignages des sympathiques membres de l’équipe viendront également s’ajouter aux médias sociaux.

La soirée carrière, présentée en présentiel au CJELA le 15 février de 17 h à 19 h permettra d’en savoir plus sur le parcours et sur l’emploi de 6 jeunes professionnels qui œuvrent dans des domaines bien différents, mais qui tous aussi inspirants!

Marc-Antoine Campion viendra parler de son parcours d’électricien, Stéphanie Nadeau de son métier de vétérinaire, Félix L'Archevêque de sa carrière de vidéaste pour la télé et le cinéma, Lydia Preston, de sa pratique de Kinésiologue et massothérapeute, ainsi que d’entrepreneuriat, Marine Foucher, du milieu du courtage immobilier et Daisy Bernier, de syndic de faillite.

Un rendez-vous bien spécial à ne pas manquer en formule 5 à 7!