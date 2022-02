Semaine du développement international dans Lanaudière

Le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) souligne son travail à l’international et invite la population lanaudoise à réfléchir aux enjeux d’inégalité à l’occasion de la Semaine du développement international.

Elle vise à souligner la contribution des organismes de solidarité internationale canadiens, et de leurs partenaires dans les pays du Sud dans l’édification d’un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère.

De manière concrète, le CRÉDIL contribue quotidiennement en accueillant et accompagnant des personnes réfugiées provenant des différents pays en conflit dans leur processus de réinstallation dans la région.

Il est également actif dans des actions d’éducation et de sensibilisation du public en faisant la promotion de la solidarité, du dialogue interculturel et de l’engagement citoyen.

Finalement, le CRÉDIL lutte contre les inégalités à travers des projets de solidarité internationale au Togo, en Bolivie et au Pérou pour atténuer les impacts des changements climatiques sur les populations, pour soutenir les filles et les femmes des communautés et pour contribuer à la lutte mondiale contre la COVID-19 en appuyant les populations locales à se remettre rapidement des impacts de la crise.

À titre d'exemple, un des partenaires du CRÉDIL au Togo a concentré ses actions sur l’appui à des groupements de femmes pour qu’elles démarrent leurs activités économiques et auprès de petits producteurs et productrices pour l’amélioration de leurs systèmes de production agricole.

Des actions ont été aussi mises en œuvre pour assurer la

scolarisation des enfants, sensibiliser les populations sur les violences de genre et appuyer des groupements de femmes dans la reprise de leurs activités.

Au total, ce sont environ 1500 personnes qui ont directement bénéficié des actions du CRÉDIL et de ses partenaires dans la dernière année.

Dans un monde de plus en plus interconnecté, changeant et plein de défis sociaux, politiques et environnementaux, il est essentiel de faire notre part en posant des gestes solidaires de manière collective et individuelle.

Le CRÉDIL invite donc les Lanaudois à s’impliquer dans des actions de solidarité locale ou internationale à travers le bénévolat dans des organismes locaux, en participant à des stages d’initiation à la coopération internationale, en vous tenant informés des enjeux d’actualité locaux et internationaux et en adoptant des valeurs et des actions quotidiennes qui vont renforcer le vivre-ensemble dans notre société.