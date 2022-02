Une relation amoureuse qui n’en est pas une : la situationship

Le prochain café-discussion organisé par le Partage au masculin aura lieu en visioconférence le jeudi 3 février à 19 h et portera sur la situationship, une relation amoureuse qui n’en est pas une.

Ça vous est déjà arrivé de vous penser en relation amoureuse avec quelqu’un et réaliser, au bout d’un certain temps, que l’autre n’était pas vraiment dans une relation amoureuse avec vous? Cela porte désormais un nom : la situationship, une relation sans engagement pour l’un des deux.

« Une situationship a toutes les apparences d’une relation sérieuse, sans l’être. Il y a du sexe, de longues conversations les yeux dans les yeux, des soupers et des brunchs partagés, des marches au clair de lune, etc. Dans certains cas, la personne va même vous inclure dans son cercle d’amis et faire une place à votre brosse à dents dans sa salle de bain. Dans d’autres encore, elle ira jusqu’à l’exclusivité sexuelle. Mais ce n’est pas une vraie relation sérieuse et officielle, car l’étiquette relation est rejetée par une des deux parties ». C’est ce qu’on peut lire dans un article de Lili Boisvert, publié dans le journal Métro du 20 janvier.



Si vous avez vivez ou avez déjà vécu une telle situation, d’un côté ou de l’autre, venez en discuter lors de ce café-discussion.

Le lien Zoom pour participer à cette discussion en ligne sera diffusé sur la page Facebook de Partage au masculin. On peut aussi l’obtenir en faisant la demande par courriel à : [email protected]

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.