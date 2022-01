Un nouveau camion-échelle pour Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois vient de recevoir la livraison de son nouveau camion-échelle dont le contrat avait été octroyé le 14 septembre 2020 à la compagnie Groupe Techno feu.

« Notre camion était vraiment arrivé en fin de vie avec plus de 40 ans de service et son remplacement était devenu nécessaire pour répondre aux besoins du service au cours des prochaines années, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. La proactivité de notre directeur du Service de protection et d’intervention d’urgence nous a permis de trouver un camion-échelle usagé, avec pompe et panier et l’avons fait refaire à neuf. La facture est donc passée de près de 2 M$ pour un camion neuf à 616 165 $ pour un reconditionné! »

Le camion 2003 de marque E-ONE a un châssis complètement en aluminium durable.

Avec une remise à neuf complète des équipements, ce nouveau camion permet de répondre à l’enjeu de densification des noyaux villageois comme le demande les gouvernements et au développement des zones industrielles de la Municipalité.

Le camion est équipé d’une échelle d’une hauteur de 95 pieds avec panier et une pompe d’une capacité de 2000 gallons par minutes avec réservoir de 500 gallons d’eau, incluant un système CAFS d’injection directe de mousse avec un réservoir de 30 gallons, permettant une extinction plus efficace.

La cabine peut accueillir six pompiers, dont cinq sièges ayant un appareil respiratoire intégré, permettant la préparation du pompier en direction de l’appel.