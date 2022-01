Journée Bell Cause pour la cause : la santé mentale en avant-plan

Depuis 2010, le 26 janvier, la santé mentale est le sujet principal sur les réseaux sociaux grâce au mouvement Bell Cause pour la cause.

De plus en plus, la santé mentale est un sujet qui est de moins en moins tabou. Beaucoup d’artistes, d’athlètes et de personnalités ne cachent plus ce qu’ils vivent. Par exemple, le joueur de hockey des Canadiens, Jonathan Drouin qui avait décidé de ne pas aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley se sentant épuisé et n’arrivant pas à faire face à toute cette pression.

Ces exemples encouragent les gens à moins juger et en parler plus ouvertement pour demander de l’aide. D’ailleurs, selon un récent sondage effectué par Nielsen Consumer Insights, 82 % des Canadiens se disent maintenant à l’aise de parler ouvertement de santé mentale, comparativement à seulement 42 % en 2012.

Il faut dire que depuis deux ans beaucoup de Canadiens souffrent de la pandémie et que les ressources d’aide sont limitées et ont besoin de soutien pour continuer leur mission.

C’est pourquoi aujourd’hui, Bell versera cinq sous à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain, tweet ou vidéo TikTok admissible accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube, et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Snapchat de réalité augmentée Bell Cause pour la cause. Les participants n’auront pas à payer d’autres frais que ceux qu’ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À l’heure actuelle sur le site de la campagne de financement, plus de 20 millions d’interactions ont été répertoriées à travers le monde.