La meilleure saison pour les coupes forestières c'est l'hiver

Bien que l’hiver soit une saison rigoureuse, il s’agit d’un excellent moment pour réaliser des coupes forestières. Les principales raisons de privilégier cette saison par apport aux autres sont écologiques.

D’abord, les travaux forestiers impliquent normalement l’utilisation de tracteurs ou de machineries relativement volumineuses. Grâce au gel et à la neige, les équipements lourds n’abîment pas la couche superficielle des sols et ne compactent pas ces derniers. Cela protège les racines des végétaux et maintient l’aération des sols ainsi que l’activité biologique qui s’y déroule. De plus, cela préserve l’hydrologie naturelle du site. D’ailleurs, l’hiver est l’un des rares moments où l’on peut circuler sur les sols fragiles sans abîmer l’environnement.

Ensuite, les travaux forestiers en hiver sont avantageux pour la faune de diverses façons. Après la coupe d’un arbre, on laisse généralement de nombreuses branches en forêt. Cela offre une source de nourriture abondante à un moment où celle-ci se fait rare et cela peut faire une différence pour la faune lors des hivers rigoureux. De plus, plusieurs espèces sont absentes, inactives, peu actives, ou du moins ne sont pas en période de reproduction l’hiver, ce qui limite grandement le dérangement de ces espèces.

La coupe d’arbres en hiver peut protéger la santé des arbres résiduels, car la propagation des insectes ravageurs ou des maladies est très limitée, voire suspendue, à ce moment. Par exemple, la maladie du rond se propage par les souches fraîches de pins coupés en dehors de l’hiver. Une fois installée, cette maladie peut persister dans une forêt 50 à 60 ans et tuer les pins présents. Il est donc particulièrement important d’éviter de couper des pins en dehors de la période hivernale.

Outre la protection de l’environnement, récolter du bois en hiver accélère le temps de séchage de celui-ci, car les troncs contiennent une faible quantité d’eau lors de cette saison. Il est donc avantageux de produire du bois de chauffage autant que des billes des sciages en hiver.

Par l'Association forestière du sud du Québec.