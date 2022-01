Un nouveau tracé pour les motoneigistes de Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois vient d’accorder de nouveaux droits de passage pour le club de motoneige Guillaume Tell lors d’une séance extraordinaire sur-le-champ le 11 janvier 2022.

Cette résolution permet de maintenir le lien d’accès entre les services, les quartiers et le sentier fédéré de motoneige.

Avec la fermeture de l’intersection de la rue Lionel et de la rue Principale (131) pour des raisons de sécurité, il n’était plus possible de faire passer le sentier à cet endroit.

Le club s’était donc résolu à passer à l’est avec un nouveau tracé qui était sur le point d’être officialisé l’automne dernier.

Malheureusement, le club n’était pas en mesure de satisfaire les compensations demandées en échange des droits de passage, surtout avec les travaux à réaliser pour la préparation de la saison sans la garantie d’entente à long terme.

Le tracé a donc été abandonné à la fin de l’année. Suivant une rencontre entre le club et la Municipalité le 14 décembre dernier, plusieurs pistes de solutions ont été discutées afin d’en arriver à l’option présentée pour la saison 2022.

Ce tracé permet de lier le sentier au nord de la Municipalité, à une portion de l’ancien sentier vers le sud, jusqu’en face du restaurant Benny & Co.

À partir de l’avenue Poirier, les motoneigistes doivent suivre la 131 sur l’accotement côté Nord pour traverser aux feux de circulation vers la rue Henri-L-Chevrette côté sud.

Une fois traversés, ils doivent suivre la piste cyclable jusqu’à la rue Reine-Lafortune afin d’y retrouver l’ancien sentier.

Pour la sécurité de tous, nous invitons les piétons à emprunter le trottoir du côté nord d’Henri-L-Chevrette. Le sentier n’est pas une solution intermunicipale et ne permet de desservir que les services et les quartiers de la Municipalité.

Pour accéder à Joliette, les motoneigistes doivent suivre le sentier qui passe par l’Est en suivant l’avenue Poirier vers le Nord (Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint- Gabriel-de-Brandon, Saint-Norbert et Sainte-Élisabeth).

« Nous demandons donc aux amateurs de sports motorisés de respecter les sentiers balisés et les invitons à ne pas improviser de parcours sur des terrains privés et municipaux afin de préserver les sentiers existants », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Nouveau tracé: