La popularité du yoga a connu une recrudescence depuis quelques années, bien que ce soit une pratique relativement ancienne. Les personnes à la recherche d’une forme d’entrainement offrant plus que le seul avantage de la remise en forme ou de l’augmentation de la masse musculaire se tournent en effet de plus en plus vers le yoga. En effet, celui-ci comporte plusieurs avantages pour une grande variété de personnes. Voici quels sont les bienfaits du yoga.

Qu’est-ce que le yoga ?

Le yoga est un type d'entrainement durant lequel différentes postures sont exécutées afin d’améliorer la santé physique, la flexibilité, la respiration, tout en permettant la relaxation mentale. Le yoga est une pratique ancienne qui a été développée en Inde. Il inclut, comme mentionné ci-haut, l’exécution de différentes postures, d’exercices de respiration ainsi que de la méditation.

Quels sont les différents types de yoga ?

Avec les années, différentes formes de yoga ont été développées. Pensons entre autres au power yoga, ou Vinyasa, qui est une forme de yoga plus intense que les autres formes. Mais il en existe bien d’autres, et chacun a ses spécificités. En voici quelques-uns :

Hatha yoga : le Hatha yoga est la forme traditionnelle du yoga, et donc la plus souvent choisie par les débutants. En effet, le Hatha yoga est une forme douce et lente, idéale pour ceux qui commencent juste à s’intéresser au yoga.

Le yoga chaud : le yoga chaud, ou Bikram, se pratique dans une pièce humide et chauffée à environ 40 degrés Celsius. Il a pour but de détoxifier le corps en encourageant la transpiration.

Ashtanga : dans cette forme de yoga, les participants exécutent les postures de manière fluide tout en synchronisant leur respiration aux mouvements.

Yoga Iyengar : le Iyengar se concentre sur l'alignement du corps ainsi que sur des mouvements précis, tout en mettant l’accent sur le contrôle de la respiration.

Yoga prénatal : une forme douce et adaptée aux besoins et limitations des futures mères, le yoga prénatal aide à soulager les maux de la grossesse, ainsi qu’à préparer le corps pour la naissance.

Quels sont les bienfaits du yoga ?

Peu importe le type pratiqué, le yoga procure plusieurs bienfaits à ceux qui le pratiquent de manière régulière. Parmi les nombreux bienfaits du yoga, on retrouve une amélioration de la forme et de la force physiques, une meilleure flexibilité, une plus grande capacité respiratoire, une réduction du stress, de l’anxiété et de la dépression, un sommeil plus paisible et profond, et bien d’autres.

Qui peut bénéficier du yoga ?

Quel que soit votre âge ou votre état de santé, il existe une forme de yoga qui vous conviendra si vous désirez améliorer votre santé et vous sentir mieux dans votre corps. La plupart des écoles offrent des classes dédiées aux débutants, ainsi que des cours pour les plus sportifs. De plus, les centres de yoga offrent régulièrement des classes d’essai gratuites, ce qui pourra vous permettre de voir si cet entrainement est celui dont vous avez besoin.