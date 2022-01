Une nouvelle année pour le Défi 28 jours sans alcool

Pour une 9e année, les Québécois sont invités à parti au Défi 28 jours sans alcool durant tout le mois de février. La Fondation Jean Lapointe espère amasser 1 500 000 $ pour poursuivre son travail de soutien à la prévention des dépendances.

Ce montant permettra le déploiement de programmes de prévention en lien avec la consommation d’alcool et d’autres substances ainsi que la cyberdépendance auprès de milliers d’adolescents en milieu scolaire.

Les porte-parole et les ambassadeurs

Les deux porte-parole pour 2022 sont Jean-Michel Anctil et Anouk Meunier. Un total de 18 ambassadeurs relèveront le défi à travers toute la province, Dan Bigras, Luc Picard, Anik Jean, Éliane Gagnon, Ève Salvail, Eva Avila, Dominique Thibault, PB Rivard, Pierre-Luc Racine, Catherine De Sève et plusieurs autres.

L’année dernière un total de 33 000 personnes avaient participé.

« Depuis le début du Défi 28 jours sans alcool, la Fondation a pu rencontrer plus de 600 000 jeunes partout au Québec pour parler des dépendances. Nous comptons, cette année encore, sur le soutien de la population pour continuer notre mission et nous invitons les gens à être généreux. Saisissons ensemble cette opportunité de prendre soin de nous en réfléchissant à nos habitudes de consommation tout en contribuant à offrir un avenir en santé aux futures générations, souligne Louis-Raymond Maranda, directeur général de la Fondation Jean Lapointe. »

Vivre l’expérience 28 jours

À travers cette collecte de fonds d’envergure, les participants auront accès à une plateforme de don interactive afin de mobiliser leur entourage au nom de la cause. Ils recevront aussi une boîte à mocktail contenant des produits locaux sans alcool pour les soutenir durant le Défi pour tous les dons de 128 $ ou plus.

Le Défi 28 jours sans alcool est toujours accessible pour tous avec trois possibilités d’inscription : bronze (semaine sans alcool), argent (fin de semaine sans alcool) et or (28 jours sans alcool). Les participants peuvent s’inscrire dès maintenant, seuls ou en équipe, grâce à un don de 28 $. Les donateurs souhaitant appuyer la cause pourront parrainer un participant.

Pour participer, parrainer un participant ou faire un don, rendez-vous au defi28jours.com.