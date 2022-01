Il va y avoir de la neige dans les prochaines semaines

Un important déficit s’est installé quant à la quantité de neige au sol observé au Québec depuis le début de l’hiver.

Selon Météomédia, le manque de neige pourrait devenir une histoire du passé grâce au passage de plusieurs systèmes.

La province connaît des températures irrégulières depuis un certain temps, ce qui limite l’accumulation.

Le premier système fera ses débuts mercredi après-midi, apportant potentiellement de la neige, de la pluie, des rafales de vent et de la glace. La neige devrait cesser durant la semaine.

Présentement, les régions de l’Est et de l’Ouest, incluant des parties de l’Abitibi, de la Mauricie et du Lac-Saint-Jean, pourraient être les plus touchées.

Pour Gatineau et Montréal, c’est plus un problème avec un nombre plus petit, environ 5 cm. Donc, on ne comblera pas le déficit, mais l’accumulation restera au sol.

Au début de la semaine prochaine, le troisième système déversera à nouveau de la neige au Québec.

Le nombre exact reste à confirmer, car il s’agit d’une prévision à long terme.