Revoyez notre actualité du mois de novembre 2021

Outre l’arrivée du variant Omicron, le mois de novembre a été l’occasion de mettre de l’avant des histoires originales et des portraits de personnalités de la région. Il a aussi été marqué par les élections municipales et des événements hors du commun.

Les résultats pour les différentes villes de Lanaudière

Même si le maire de Joliette a été élu sans opposition, plusieurs municipalités avaient des luttes pour déterminer leur maire.

Les bars, casinos et restaurants voient les restrictions s'assouplir

Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID−19 sont assouplies davantage à compter de ce lundi dans les restaurants, les établissements licenciés et les casinos du Québec, mais pas au point de proclamer un retour à la normale d’avant la crise.

La Sûreté du Québec prend acte des recommandations du Bureau du coroner

La Sûreté du Québec prend acte et accueille favorablement le résultat des investigations, ainsi que des recommandations contenues dans les rapports élaborés par la coroner, Me Sophie Régnière, au sujet des décès de Norah, Romy et Martin Carpentier.

Une 3e dose de vaccin contre la COVID-19 recommandée pour les 70 ans et plus

Sur une recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), le gouvernement provincial propose l'administration d’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

Projet de loi sur l'accès aux médecins de famille: Québec renonce à l'affrontement

Le gouvernement Legault renonce, pour l’instant du moins, à provoquer un affrontement avec les médecins de famille.

Hécatombe dans les CHSLD: Arruda défend les décisions prises par le gouvernement

Le Dr Horacio Arruda ne se rappelle pas s’il a recommandé ou non d’arrêter le mouvement de personnel entre les milieux d’hébergement lors de la première vague de la COVID−19.

Santé Canada autorise la vaccination des 5-11 ans

C’est maintenant officiel, Santé Canada autorise l’utilisation de la version pour enfants du vaccin de Pfizer−BioNTech.

COVID-19: un premier cas de variant Omicron confirmé au Québec

Un premier cas de variant Omicron de la COVID-19 a été confirmé au Québec, a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en conférence de presse, lundi, pour faire le point sur la pandémie.