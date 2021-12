Revoyez notre actualité du mois de juillet 2021

Si le gouvernement annonce l'imposition d'un passeport vaccinal, l'actualité n'a pas démordu au cours de l'été.

Québec permet la prise d’une deuxième dose avant huit semaines

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lundi lors d’une conférence de presse que, à partir de demain, les changements de rendez-vous pourront être faits afin d’obtenir une deuxième avant huit semaines.

La distanciation physique sera réduite dès lundi au Québec

Dès le 12 juillet, il sera possible pour les personnes de résidences différentes de se rapprocher d’un mètre, et ce, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. C’est du moins ce qu’a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé ce mercredi. Cette décision a été prise en raison de la situation épidémiologique favorable et de la couverture vaccinale.

Un passeport vaccinal au Québec dès le 1er septembre

Un passeport vaccinal devrait être instauré au Québec à partir du 1er septembre prochain, selon ce qu'a annoncé Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, en conférence de presse aujourd’hui.

La Loi sur l’équité salariale entrera en vigueur le 31 août

La Loi sur l’équité salariale entre en vigueur cet automne. C’est du moins ce qu’a annoncé, le 7 juillet dernier, la ministre Canadienne du Travail, Filomena Tassi.

La frontière ouvrira pour les Américains dès le 9 août

Les touristes et résidents permanents américains pleinement vaccinés pourront entrer au pays à compter du 9 août pour y faire un voyage non essentiel. Quant aux voyageurs provenant d’ailleurs dans le monde, ils pourront faire de même à compter du 7 septembre.

Québec pourrait tenir un concert-test

Sous la supervision de chercheurs de l’Université Laval, la Ville de Québec pourrait présenter, cet automne, un concert-test. C’est du moins ce qu’a annoncé la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, ce lundi. Le Québec deviendrait ainsi la première province au pays à prendre cette initiative.

La loterie vaccinale est ouverte au Québec

C'est ce dimanche 25 juillet que s'est ouverte la loterie vaccinale pour tous les Québécois vaccinés. Les intéressés devront s'inscrire sur le site internet du gouvernement du Québec dédié à récupérer sa preuve vaccinale.

De nouveaux assouplissements pour le mois d'août

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé, ce lundi que des assouplissements additionnels concernant les évènements, les auditoires ainsi que les bars entreront en vigueur dès le dimanche 1er août.