ENTREPRENEUR EN TOITURE : 5 CHOSES À SAVOIR SUR LA MEMBRANE ÉLASTOMÈRE

Quand on recourt aux services d’un professionnel dans un certain domaine, c’est généralement pour profiter de son expertise et de ses connaissances. Eh bien, il en va de même pour l’entrepreneur en toiture qui, en plus de nous fournir de l’information utile à la toiture, peut nous conseiller l’installation de produits innovants et performants, comme la membrane élastomère. Qu’est-ce que c’est? Voyons tout d’abord les principales caractéristiques d’un tel entrepreneur.

Qu’est-ce qu’un entrepreneur en toiture?

Il désigne toute personne détenant les certifications et permis requis pour exécuter des travaux sur la toiture. D’une construction neuve à un changement de revêtement, en passant par une inspection annuelle de l’état des lieux, l’entrepreneur en toiture est la personne toute désignée! La toiture étant une protection contre quantité d’intempéries, il est absolument nécessaire de la soigner, quand c’est nécessaire, par un expert en la matière qui a à cœur la santé de la toiture.

La membrane élasto-quoi?

En réalité, la membrane élastomère désigne un caoutchouc fait à base de pétrole et formé de deux couches. L’une a pour utilité de faciliter l’installation du revêtement et l’autre, à compléter la finition du toit. Seulement, on ne retrouve que très rarement une telle membrane dans les toitures résidentielles, puisqu’elle est idéale pour les toits plats. En fait, elle est généralement installée sur les bâtiments commerciaux et industriels.

Enfin, la membrane élastomère se décline en plusieurs couleurs, à savoir le gris, le rouge, le blanc, le vert et le brun, pour personnaliser au maximum l’établissement. Et, quand les travaux sont réalisés par un entrepreneur en toiture, le résultat ne peut être qu’impeccable!

Les avantages de la membrane élastomère

Installer une membrane élastomère sur sa toiture fait bénéficier aux bâtiments et à ses usagers moult avantages. De ce fait, nombreuses sont les compagnies qui envisagent désormais l’installation d’une telle membrane, à la place des traditionnelles toitures plates en asphalte et en gravier. Outre, sa durée de vie pouvant aller jusqu’à 35 ans, si elle est bien entretenue, la membrane élastomère est également très résistante aux écarts et aux variations de température. Quand on connaît les hivers rigoureux du Québec et les étés particulièrement chauds, il s’agit définitivement d’une bonne option!

Enfin, malgré le coût plus élevé (que la toiture en asphalte et en gravier) qu’elle représente, c’est un excellent investissement sur le long terme, qui ne demande que peu d’entretien. Pour la conserver en bon état le plus longtemps possible, une inspection annuelle à l’automne est toutefois de mise, pour prévenir quelque souci que ce soit et pour agir le plus rapidement possible en cas de problème urgent.

Un expert en membrane élastomère!

Pour rénover un toit à l’allure vétuste ou pour toute nouvelle construction, l’entrepreneur en toiture est l’expert tout désigné pour procéder à de tels travaux. Grâce à ses connaissances en la matière et son professionnalisme, il sera en mesure d’exécuter toute tâche liée au toit d’un bâtiment, dont l’installation de la membrane élastomère. Pour profiter de tous les avantages de cette membrane, il est primordial de faire appel avec un couvreur certifié et ce, dans les plus brefs délais!