Sondage : Comment procédez-vous pour vos cadeaux de Noël ?

À moins d'un mois de Noël, les préparatifs en sont aux achats de cadeaux et aux emballages colorés.

Ce n’est un secret pour personne, le choix des cadeaux de Noël est une étape fastidieuse dans la préparation de cette fête magique. Chaque année il faut faire preuve de créativité et d'originalité pour trouver LE cadeau qui fera plaisir à la personne qui le recevra. Le Père Noël doit parfois enquêter pour trouver l'attention spéciale. Heureusement, il bénéficie souvent d'une lettre dans laquelle les enfants font des demandes, ce qui lui facilite grandement la tâche.

Pour mener à bien cette étape, il y a différentes façons de faire. Certains font le tour des commerces ici et là, à la recherche de la perle tandis que d'autres fouillent dans l'immensité d'Internet. Parmi les plus courageux, il y a aussi ceux qui affrontent le froid pour parcourir les marchés de Noël et ceux qui s'outillent de leurs dix doigts pour fabriquer un cadeau unique.

Le Journal de Joliette propose cette semaine un sondage sur le sujet. Ainsi, dites-nous Comment procédez-vous pour vos cadeaux de Noël ?