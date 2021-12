Les pompiers de SCB généreux pour la guignolée

En partenariat avec la Société Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) de Joliette, les pompiers de Saint-Charles-Borromée seront présents à différents endroits sur le territoire afin d’amasser des dons pour donner un coup de pouce au père Noël, ce samedi 4 décembre, de 9 h à 16 h.

Ils vont s’affairer bénévolement aux côtés de ceux de la SSVP de Joliette. Si pour plusieurs la Guignolée est l’occasion de se plonger dans l’ambiance du temps des Fête, c’est l’heure pour le Service de la prévention des incendies de montrer sa fierté de redonner à la communauté qu’elle dessert.

Ce samedi, avec leur véhicule d’intervention, les pompiers seront donc facilement visibles en simultané aux endroits suivants afin de recueillir principalement des dons en argent ou en chèque:

• IGA Crevier (655, rue de la Visitation) à SCB

• Stationnement de l’église (115, 4e avenue) à Crabtree

• Marché Tradition Beaulieu (86, 8e rue) à Crabtree

• Stationnement du Centre Gervais-Desrochers (59, 16e rue) à Crabtree

Après une pause l’an dernier, cet appel à la générosité des citoyens est essentiel plus que jamais; le coût de la vie et des denrées continue de monter en flèche et le nombre de Québécois souffrant d'insécurité alimentaire est toujours trop élevé.

Rappelons que ce sont tout près de 1000 familles du Grand Joliette qui reçoivent chaque année des paniers de Noël sous forme de bons alimentaires échangeables dans des épiceries locales, afin de leur permettre de passer un Noël inoubliable, comme il se devrait.