350 ans d’histoire de Lavaltrie!

C’est entre les murs de l’église maintenant occupée par le Café culturel de la Chasse-galerie, un lieu témoin privilégié de son histoire, que le maire Christian Goulet a officiellement lancé les festivités du 350e de la Ville de Lavaltrie!

Illuminations, programmation événementielle bonifiée, legs urbanistiques et culturels, bière anniversaire et de nombreux hommages historiques sont au programme de cette grande année.

Une occasion unique pour célébrer l’équilibre, la vraie nature et l’histoire de Lavaltrie, depuis 1672 à aujourd’hui.

« Cette année anniversaire, nous la planifions depuis déjà un bon moment avec notre comité de direction, que je tiens d’ailleurs à remercier. Ce que l’on souhaite, bien humblement, c’est rendre hommage à nos bâtisseurs, célébrez le plaisir et la fierté que nous avons d’y vivre, tout en laissant des traces de cette année charnière. Lavaltrie se fera encore plus lumineuse, rayonnante et festive, à travers les événements que vous connaissez déjà, mais dans une formule surprenante! On réserve plusieurs beaux clins d’œil à notre histoire, à nos Lavaltroises et Lavaltrois! », a mentionné Christian Goulet.

Les festivités du 350e , par et pour les Lavaltrois!

Les artistes, artisans et gens d’affaires de Lavaltrie seront mis en lumière dans les prochains mois. Au fil de la programmation du 350e , disponible en continu au ville.lavatrie.qc.ca, des thématiques mensuelles seront exploitées, de manière à rappeler l’importance de ses légendes, du secteur agricole, de la vie religieuse, de ses attraits, des écoles et de son patrimoine, notamment.

Pour permettre à 350 ans d’histoire d’entrer dans les résidences de Lavaltrie tout en faisant valoir les thématiques et événements mensuels à surveiller, un calendrier 2022 sera distribué à tous les citoyens.

Ce précieux ouvrage, illustré d’œuvres spécialement créées pour le 350e par les artistes Sophie Lemieux, Benoit Léonard et Carlos Zauny, est à conserver précieusement.

Pièce maîtresse des legs de cette année anniversaire, la très attendue Place du 350e promet d’être rapidement adoptée par la population au moment de son inauguration prévue à l’été 2022.

Désireuses de s’impliquer dans les festivités, la Microbrasserie D’Autray et Hopfenstark ont partagé le plaisir de brasser une bière officielle du 350e.

Créée par l’artiste lavaltroise Audrey Ann Noël, l’étiquette représente le cœur villageois, le patrimoine bâti, l’agriculture, la pêche sur la glace, le fleuve Saint-Laurent et l’intersection principale formée des rues Notre-Dame et Saint-Antoine.

Cette bière blonde légère sera disponible chez les commerçants lavaltrois participants ainsi que dans les événements populaires présentés par la Ville en 2022.