SCB fait la promesse d’honorer ses bénévoles!

En cette Journée internationale des bénévoles, la Ville de Saint-Charles-Borromée tient à souligner l’importante contribution des bénévoles qui sont là plus jamais, qui colorent nos vies, tant celles des plus jeunes que ceux qui ont le cœur jeune, et ce, malgré la situation inhabituelle.

Le conseil municipal entend justement redoubler les récompenses lors de la prochaine remise des prix de reconnaissance prévue en avril prochain, lors de la Semaine de l’action bénévole.

Ce rassemblement d’organismes et d’associations du territoire se déroulera comme avant, mais il sera offert sous une formule renouvelée.

« Ça fait maintenant deux ans qu’on les applaudit à distance, il est grand temps de les retrouver et des remercier à leur juste valeur. C’est pourquoi cette prochaine édition permettra de récompenser plus de bénévoles, soit ceux de deux années réunies», mentionne le maire de Saint-Charles Borromée, M. Robert Bibeau.

Soulignons que chaque organisme et association sera appelé à proposer un bénévole émérite à partir de critères préétablis.