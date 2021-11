La Clinique de gynécologie et la Clinique de l’œil relocalisées au CHDL

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière sont fiers d’annoncer officiellement l’ouverture de deux cliniques externes entièrement réaménagées.

Il s’agit de la Clinique de l’œil et de la Clinique de gynécologie, relocalisées au 1C du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL).

Achevées au printemps dernier, ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la généreuse contribution de la fondation et de sa campagne majeure Donnez avec cœur.

La Clinique de l’œil

La nouvelle Clinique de l’œil, relocalisée dans des locaux beaucoup plus spacieux et aménagés à la fine pointe de la technologie, permettra d’améliorer l’accès et la qualité des soins offerts en ophtalmologie.

Elle compte davantage de salles d’examen, de même qu’un bloc opératoire destiné à la réalisation de chirurgies ophtalmologiques.

De nouveaux équipements ont été acquis et permettront de réaliser, entre autres, des injections pour la dégénérescence maculaire, des traitements laser contre le glaucome et des chirurgies mineures de l’œil.

Rappelons que cette clinique dessert quotidiennement une centaine d’usagers.

La Clinique de gynécologie

Le déménagement et le réaménagement de la Clinique de gynécologie du CHDL donne accès aux femmes de la région à un environnement de soins et de services moderne, spacieux et mieux adapté à leurs besoins.

On y offre des services spécialisés d’obstétrique et de gynécologie à plus de 7 500 femmes annuellement. Dotée d’équipements à la fine pointe de la technologie, la clinique externe permet de réaliser des suivis de grossesses, des colposcopies pour le dépistage, la prévention et le traitement des cancers féminins (col de l’utérus, vagin et vulve), des échographies et de la télémédecine pour les clientèles éloignées.

« J’aimerais d’abord remercier la fondation pour son soutien dans cet important projet. Le CISSS est en effet privilégié de pouvoir compter sur un partenaire de cette envergure, toujours prêt à s’engager et à investir dans l’amélioration des soins et des services offerts à la population », a souligné madame Maryse Poupart, présidente-directrice générale du CISSS de Lanaudière.

La campagne majeure Donnez avec cœur

La campagne majeure Donnez avec cœur de la fondation s’est déroulée de 2016 à 2020 et a permis d’amasser un impressionnant montant de 10 250 500 $. Cette somme est vouée au financement de sept projets d’envergure dans les établissements de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière.

La fondation a investi 1 050 000 $ dans l’aménagement des Cliniques de l’œil et de gynécologie.