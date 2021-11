Climat de changement : Lanaudière en action!

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est fier d’annoncer le lancement de la démarche Climat de changement.

En effet, le gouvernement du Canada vient d’allouer 3,9 millions de dollars au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) pour réduire les gaz à effet de serre (GES) et favoriser la résilience des communautés face aux changements climatiques.

Un « climat de changement » pour propulser l’action climatique partout au Québec. Cette démarche, qui se déploiera sur trois (3) ans, s’adresse aux décideurs et aux gestionnaires régionaux et au milieu municipal.

L’objectif est de développer leurs connaissances, de les outiller, de faciliter la concertation et de créer une synergie pour mieux agir pour le climat et contribuer à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050.

Lanaudière en action

Dans Lanaudière, Climat de changement se traduira principalement par plusieurs initiatives d’ici à 2024, notamment:

• L’organisation de l’événement Les prix Monarque - Gala de l’action climatique (qui a pour but de faire rayonner les meilleures pratiques);

• La tenue de webinaires, de campagnes de communications globales et de deux (2) forums lanaudois (qui aborderont les solutions en aménagement du territoire, comme outils de lutte et d’adaptation aux changements climatiques);

• La participation du CREL à des tables de concertation régionales et à des comités de travail (qui amèneront des actions concrètes);

• La possibilité de tenir des forums interrégionaux avec les CRE voisins (exemple de sujets : connectivité des milieux naturels et stationnement écoresponsables);

• Une offre de formation d’accompagnement pour les élus et les professionnels municipaux (qui seront ciblés en fonction des besoins);

• De la consultation et de l’accompagnement dans la réalisation de politiques environnementales et écoresponsables (actuellement en forte demande);

• Un partage de l’expertise du CREL dans la conception et la mise en place de plans de lutte et/ou d’adaptation pour les petites municipalités.

«Climat de changement nous permettra d’offrir aux décideurs et aux acteurs-clés du milieu lanaudois plusieurs outils afin de se mobiliser collectivement dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques. Je suis convaincue que la démarche engendrera des actions réelles et concrètes qui généreront des retombées significatives pour la région», mentionne Vicky Violette, directrice générale du CEL.

Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada.