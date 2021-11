Le retour du concours d’illuminations et de décorations Joliette, Ville lumière… de Noël!

Fidèle à la tradition et question de répandre la magie des Fêtes partout sur son territoire, la Ville de Joliette invite ses citoyens à participer à son incontournable concours d’illuminations et de décorations Joliette, Ville lumière… de Noël!

Ce concours s’adresse aux propriétaires fonciers (résidentiel, commercial et industriel) ainsi qu’aux locataires. Il vise à les inciter à poser des actions concrètes en vue d’embellir le paysage joliettain pendant les Fêtes. Il est possible de s’inscrire dans l’une des catégories suivantes (propriétaire et locataire) :

-Résidentielle;

-Commerciale;

-Industrielle;

-Balcon.

Pour chacune de ces catégories, les gagnants remporteront des prix en argent attribués selon leur position : 500 $ (1re place), 300 $ (2e place) et 100 $ (3e place).

Un prix de participation de 50 $ sera aussi tiré au hasard parmi tous les participants ayant obtenu la note de passage.

Conditions d’éligibilité

Pour être éligibles, les aménagements décoratifs devront être visibles d’une voie de circulation ou d’un stationnement public.

La résidence, le balcon ou l’immeuble concerné par l’inscription devra être décoré sans interruption du 13 décembre au 2 janvier et illuminé tous les jours de 17 h à 21 h, au minimum.

À noter que les lauréats de l’édition 2020 ne peuvent s’inscrire à nouveau cette année.

Les aménagements participants seront évalués selon différents critères, dont la propreté et l’aspect général, les décorations nocturnes, les décorations non lumineuses, la protection de l’environnement et la valorisation de l’immeuble.

Inscrivez-vous dès maintenant!

Il est possible de s’inscrire au concours en remplissant le formulaire sur le site de la ville de Joliette, disponible en format interactif ou imprimable. La date limite d’inscription est le 3 décembre à 16 h 30.