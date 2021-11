Du 14 au 20 novembre c'est la semaine de sensibilisation à la dépendance et à l’usage de substances

La prochaine édition de la Semaine de sensibilisation à la dépendance et à l’usage de substances se tiendra du 14 au 20 novembre 2021.

Cette campagne provinciale de sensibilisation vise à informer la population sur les risques liés à la consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres substances et à la pratique de jeux de hasard et d’argent.

Chapeautant la campagne sur les territoires de MRC du nord de Lanaudière, le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes (le Réseau) y voit aussi une occasion d’amorcer ou de nourrir le dialogue avec les jeunes et de leur faire connaître sa philosophie et ses services.

Trouve ton équilibre !

Comme le suggère le thème annuel de la campagne, proposé par l’Association québécoise des centres de prévention en dépendances (AQCID), le Réseau souhaite amener les jeunes à réfléchir à leurs habitudes de vie.

« On pense, et on souhaite faire comprendre à nos jeunes, que le fait de peser nos choix en ce qui a trait à notre alimentation, nos habitudes de sommeil, à la pratique d’activités physiques, à notre consommation de drogues et d’alcool ou à notre utilisation d’Internet nous aide à mieux comprendre l’impact de ces choix sur notre état physique et mental », a affirmé Lynda Allard, coordonnatrice du Réseau.

Des activités ludiques, informatives et rassembleuses

Pour souligner la Semaine de prévention des dépendances, en plus de leurs activités régulières, les agents de prévention du Réseau tiendront des kiosques à l’heure du lunch dans les établissements d’enseignement suivants :

• Le 9 novembre

École secondaire Barthélemy-Joliette

• Le 11 novembre

Centre de formation de Berthierville

• Le 16 novembre

École secondaire du Havre-Jeunesse

École secondaire de la Rive

École secondaire de l’Érablière

École secondaire de l’Achigan

Centre de formation de l’Envol

• Le 17 novembre

Centre de formation de Montcalm

• Le 18 novembre

École secondaire Pierre-de-Lestage

École secondaire des Chutes

Centre de formation de l’Argile

• Le 24 novembre

Centre de formation de Rawdon

• Le 25 novembre

École secondaire des Montagnes

Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Les adolescents et les jeunes adultes qui visiteront ces kiosques et prendront part à l’activité ludique proposée recevront un prix de participation. L’organisme accentuera également sa présence dans quelques maisons de jeunes.

Le Réseau invite par ailleurs les parents à joindre un de ses agents de prévention sur Messenger mardi soir entre 19 h et 21 h, pour poser des questions, nommer des inquiétudes ou parler de la consommation de leur enfant.

Ces rencontres virtuelles proposées aux pères et aux mères ont lieu chaque semaine. Pour y participer, visitez la page Facebook Réseau Toxicomanie Parents.