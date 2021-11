Sous le couvert des arbres : Une exposition en plein air

L’exposition Sous le couvert des arbres de la Ville de Joliette et du Musée d’art de Joliette se tient jusqu’au 23 janvier 2022, à l’entrée du sentier du parc Riverain, accessible par le boulevard de la Base-de-Roc.

Sous le couvert des arbres

Les créations à l’honneur proviennent des huit lauréats d’un concours de la Ville, adressé en septembre 2021 aux participants du thème « Art public » du projet Musée en quarantaine.

Un moment privilégié dans un paysage luxuriant attend les visiteurs du parcours d’exposition, où voisinent audace, créativité et vision des lauréats.

Nos fenêtres artistiques

Sous le couvert des arbres est la première de quatre expositions annuelles d’une nouvelle démarche de la Ville, baptisée Nos fenêtres artistiques.

Ses structures amovibles se déplaceront sur le territoire joliettain, au rythme d’une exposition au concept unique par saison.

Ce second lieu d’exposition extérieur s’ajoute à celui de la Ruelle des artistes, située au centre-ville. Traits d’union entre art et espaces publics, ces initiatives reflètent la volonté municipale de démocratiser l’art et de mettre en lumière les projets locaux.