Fermeture complète de la route 347 dans un secteur de Saint-Norbert

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de remplacement d’un ponceau seront effectués sur la route 347, à 1,4 kilomètre au sud de l’hôtel de ville de Saint-Norbert, du 8 au 12 novembre.

Ces travaux nécessiteront la fermeture complète de la route 347 à cette hauteur. Un chemin de détour sera mis en place via la rue des Érables, le chemin Saint-Pierre et les routes 345, 158 et 347.

Les responsables des services d’urgence ont été informés afin d’assurer la continuité des services.

La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Afin de connaître les entraves en cours et à venir, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.