Motive en forme : Un forum-bilan positif pour l’avenir !

Le forum-bilan du projet Motive en forme, ayant été présenté récemment par FADOQ - Région Lanaudière au Musée d’Art de Joliette, a été l’occasion de constater les résultats incroyables de ce programme chez ses participants.

Saviez-vous que seulement 54 % des 50 à 64 ans atteignent les objectifs fixés par Santé Canada en matière d’activité physique et que seulement 37,3 % des 65 ans et plus atteignent ces objectifs ? C’est dans cette optique d’amélioration de la santé que le programme Motive en forme soutient les Lanaudois de 50 ans et plus dans l’implantation de nouvelles habitudes de vie saine.

Les statistiques

Bien que le programme Motive en forme ait été lancé au printemps dernier dans le contexte de pandémie COVID-19, les résultats présentés lors du bilan-forme sont fort positifs selon la FADOQ:

Plus de 75 jumelages réussis malgré le contexte de COVID-19 ;

Près de 500 demandes ;

Une moyenne de jumelage de 3 participants par Allié santé ;

Le programme étant originalement de 6 mois, les données nous montrent que les participants respectent majoritairement le temps alloué au programme ;

Dans une évaluation de la satisfaction du programme, sur une échelle de 1 à 10, tous ont répondu avec une moyenne de 9,2 ;

100 % des participants reconnaissent l’importance des Alliés santé et des suivis qu’ils ont faits ensemble.

Les bienfaits

C’est 95 % des participants.es qui remarquent des effets positifs quant à leur participation au programme avec les bienfaits dont :

Meilleur sommeil ;

Plus d’énergie ;

Diminution du stress ;

Diminution des douleurs ;

Meilleure estime de soi.

Recherche de bénévoles

Afin de recevoir des encouragements et des ressources nécessaires, afin de mettre en place les changements souhaités. FADOQ - Région Lanaudière est actuellement à la recherche particulièrement de bénévoles voulant remplir le rôle d’Alliés Santé.

L’engagement souhaité est pour une durée de 6 mois, le soutien se fait sans à avoir à se déplacer soit par téléphone ou via Internet, un bel esprit anime cette équipe d’Alliés Santé et un très bon encadrement vous est offert par FADOQ - Région Lanaudière.