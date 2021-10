Corvée de nettoyage pour les les sentiers de Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois convie les utilisateurs des sentiers de plein air à une première corvée de nettoyage le 13 novembre.

Venez prêter main-forte aux 37e groupe scout Nord Joli et à la Municipalité pour assurer la sécurité et la propreté des sentiers de plein air.

«Nous voulions que les citoyens s’approprient leurs sentiers. On voit que ça se matérialise par le groupe Facebook Les Amis des sentiers de plein air qui offre un espace pour souligner les problèmes, partager les conditions et transmettre des vidéos ou photos des randonnées. Les citoyens ont adopté les sentiers, la corvée est un moment parfait pour les maintenir dans les meilleures conditions possibles durant l’entre saisons », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Les Amis des sentiers de Saint-Félix-de-Valois sont donc conviés à rejoindre l’équipe des scouts et de la Municipalité à 13 h le 13 novembre dans le stationnement des sentiers.

Nous formerons des équipes avec sacs poubelles, bacs, rubans de signalisation, sécateurs et gants pour des travaux de nettoyage, d’émondage léger et d’identification des arbres problématiques.

Prévoyez des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Pour planifier l’organisation des équipes et des équipements, veuillez confirmer votre participation d’ici le 10 novembre à [email protected] en laissant vos coordonnées téléphoniques.

Le projet de sentiers de plein air a pu voir le jour grâce à l’implication des ambassadeurs Pharmacie Familiprix H. Flamand et A. Comtois et Domaine Sentinelle. Il a également reçu le soutien du Fonds des territoires via le pacte rural régional administré par la MRC de Matawinie. De plus, le cabinet de la ministre du Tourisme et députée de Berthier, madame Caroline Proulx, ainsi que le cabinet de sa collègue, ministre déléguée à l’éducation et ministre de la condition féminine, madame Isabelle Charest ont contribué au projet.