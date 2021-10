Un succès pour la marche mondiale des femmes

La 5e édition de la Marche mondiale de la femme qui se tenait à Joliette cette fin de semaine a été un succès pour la cause des femmes.

Organisée par la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, la marche avait comme objectif de faire entendre cinq revendications de la Coordination du Québec de la marche mondiale des femmes (CQMMF): la pauvreté, les violences faites aux femmes, les enjeux concernant les femmes migrantes, immigrantes et racisées, la justice climatique et la revendication sur les femmes autochtones.

La marche passait par des lieux symboliques ou on s’arrêtait pour laisser place à des porte-paroles qui parlaient des revendications.

« Cela fait longtemps que les femmes de Lanaudière revendiquent et se mobilisent pour l’amélioration des conditions de vie des femmes. La pandémie et les mesures sanitaires ont mis en lumière de façon importante les inégalités sociales vécues ici comme ailleurs, surtout chez les femmes les plus vulnérables», indique Francine Rivest, coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes.

« D’ailleurs, la hausse des violences conjugales et la vague des fémininicides qui secoue le Québec le démontrent dramatiquement, tout comme les femmes et les filles des communautés autochtones sont particulièrement sujettes à être victime de violences et de discriminations », mentionne Caroline Caron, coordonnatrice de la Maison d’accueil la Traverse.

Durant la marche symbolique, le manifeste « Résistons pour vivre, marchons pour transformer » a été dévoilé afin de sensibiliser la population.