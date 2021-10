Marche mondiale des femmes à Joliette

Dans le but de souligner la clôture de la 5e action de la Marche mondiale des femmes, une marche est organisée aujourd’hui à Joliette.

La marche prendra son envol aujourd’hui à compter de 13 H au parc Lajoie et défilera à travers de nombreux endroits symboliques.

L’événement qui a pour but de revendiquer la pauvreté, les violences faites aux femmes, les enjeux concernant les femmes migrantes, immigrantes et ratissées, la justice climatique et la revendication sur les femmes autochtones.

Les gens qui souhaitent participer à la marche sont invité à porter du rouge en guise de solidarité envers les femmes autochtones disparues ou assassinées et leurs proches.