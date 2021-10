Début de la vaccination contre la grippe

Même si on a parlé beaucoup de la vaccination contre la COVID-19 dans les derniers mois, il reste que la vaccination contre la grippe est toujours importante pour le système de santé québécois.

L'opération de vaccination contre la grippe se mettra en branle à partir du 1er novembre prochain avec comme objectif de vacciner le plus de gens possibles dans les clientèles ciblées.

Voici les clientèles ciblées: -Personnes de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse);

-Personnes âgées de 75 ans et plus;

-Femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de grossesse;

-Aidants naturels ou proches résidants avec des personnes à risque ou avec des bébés de moins de 6 mois;

-Travailleurs de la santé, particulièrement ceux donnant des soins directs aux usagers en centres hospitaliers et CHSLD.

«La vaccination contre la grippe n’est plus recommandée pour les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans et les enfants âgés entre 6 et 23 mois. Toutefois, si ces personnes désirent être vaccinées, le vaccin leur sera offert gratuitement. Rappelons que l’application de mesures d’hygiène simples, tel le lavage des mains, est une bonne façon de se protéger contre la grippe et les autres virus respiratoires » .

La santé publique souhaite rappeler aux utilisateurs de la vaccination contre la grippe que les mesures sanitaires liés à la COVID-19 devront être suivies sur les sites de vaccination.

Il est possible de prendre rendez-vous via internet sur ClicSantée ou par téléphone au 450 755-3737 ou, sans frais, le 1 855 755-3737 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h ou samedi et dimanche, de 8 h 30 à 16 h 30.