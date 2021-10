Saint-Félix-de-Valois: Journée de sensibilisation aux traverses piétonnières

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a célébré une journée dans l’objectif de mettre en valeur les traverses piétonnières.

C’est le 27 septembre que la ville en collaboration avec la Sûreté du Québec et le service de protection et d’intervention d’urgence (SPIU) de Saint-Félix-de-Valois ont passé la journée dans la rue afin de sensibiliser les automobilistes et les piétons devant le Centre de services scolaire des Samares.

Selon la ville, la campagne a été un véritable succès avec : « le réaménagement de la traverse en face de l’École secondaire de l’Érablière pour la surélevée. même constat du côté de l’École primaire des Moulins depuis l’ajout de traverses colorées ».

L’événement est devenu une tradition en début d’année scolaire afin de sensibiliser la population.