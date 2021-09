Mobilisation pour le droit à la mobilité à Joliette

Le Mouvement d’Éducation Populaire Autonome de Lanaudière(MÉPAL) organise un rassemblement dans l'objectif de faire attendre leurs revendications en vue des élections municipales.

L'organisme qui défend plusieurs droits comme le droit à un revenu décent, le droit à l'éducation, le droit à la santé, mais la principale revendication du groupe c'est le transport autant en ville qu'en campagne.

D'ailleurs, l'organisme sonde présentement les organismes membres du MÉPAL dans l'objectif de rédiger un document qui s'appelle « On doit se mobiliser pour pouvoir se déplacer dans les villes et les campagnes » et qui vise à lutter contre trois obstacles qui empêchent l'accès aux transports;

Le tarif trop élevé empêche les personnes à faible revenu d'y avoir accès ou bien les force à devoir couper dans d'autres dépenses essentielles (nourriture, santé, etc.);

Les services de transport ne sont pas toujours accessibles pour les personnes qui ont besoin de transport adapté;

Dans certaines régions ou certains quartiers, les services ne sont pas assez développés, voire absents.

Le rassemblement aura lieu le 6 octobre prochain à 11h30 au Centre d’échange St-Louis (devant le palais de Justice de Joliette au coin des rues St-Louis et Place Bourget Nord). Le MÉPAL rappelle que les règles sanitaires (port du masque et distanciation physique) devront être suivis.