AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Conformément à l’article 795 C.c.Q.

Prenez avis que Lauréanne DUBÉ, en son vivant domiciliée et résidant au 1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, province de Québec, J6E 6J2, est décédée à Joliette, le vingt-sept novembre deux mille vingt (2020-11-27). Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés au bureau de Me François Leroux, notaire, sis au 894, chemin du Fleuve, Les Cèdres, Québec.

Donné à Les Cèdres, ce 15 septembre 2021.

Rémy BOUTIN, liquidateur