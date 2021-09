Déménagement au Canada: 3 choses auxquelles penser 

Vous avez envie de changer d’air et de construire une nouvelle vie dans un pays tel que le Canada ? Pour ce faire, il est important de bien vous préparer pour que votre installation se fasse le plus sereinement possible. Voici les choses auxquelles vous devez penser avant de partir.

Vendre vos biens

Si vous avez décidé de quitter votre vie actuelle pour vivre ailleurs, il est important de faire du tri et d’en profiter pour faire quelques économies. En effet, si vous avez la certitude que vous ne reviendrez pas dans votre pays de résidence actuel, il est préférable de mettre en vente tous vos biens avant de partir à l’aventure.

Que ce soit la maison, les meubles ou encore la voiture, plus vous allez réussir à revendre vos biens, plus vous aurez les moyens de vous reconstruire dans votre nouveau pays et d’acheter des meubles au Canada.

La paperasse

Pour pouvoir venir vivre au Canada, il faut absolument que vous ayez tous les papiers exigés par l’immigration. Un permis de travail, un permis d’étude ou un permis visiteur sont suffisants pour commencer votre vie au Canada.

Néanmoins, le permis visiteur ne vous permet de rester sur le territoire que pour une durée de six mois. Le programme vacances travail (PVT) est également une possibilité qui permet de vivre partout au Canada pendant un an pour les résidents de la Belgique, et pendant deux ans pour les résidents de la France.

Une démarche qui laisse le temps de trouver une certaine sécurité avant d’entreprendre d’autres procédures qui mèneront vers la plus importante, celle de la résidence permanente. En plus, de votre permis de travail et/ou d’étude, vous devrez avoir un passeport ainsi que le formulaire AVE qui est l’autorisation de voyage électronique.

Il vous sera également utile, voire obligatoire, de souscrire à une assurance maladie privée puisque dans un premier temps, vous ne serez pas éligible à la RAMQ.

Notez aussi qu’actuellement, il est important de ne pas oublier que pour pouvoir entrer sur le territoire, vous devrez également fournir une preuve de vaccination à la COVID-19.

Le logement

Pour votre déménagement, il sera important de trouver un logement pour commencer votre nouvelle vie en toute sécurité. Néanmoins, cela peut sembler complexe de trouver un logement à distance. C’est pour cela qu’il serait plus judicieux de commencer par louer un Airbnb ou une chambre d’hôtel pour les premières semaines de votre arrivée.

En conclusion, pour pouvoir vivre au Canada et vous construire une nouvelle vie, il est important de bien planifier votre départ. Avoir les bons documents et trouver un logement sont les premières choses auxquelles vous devez penser avant votre déménagement.