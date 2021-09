Les rats peuvent être un problème important à la maison. Malheureusement, vous ne les verrez peut-être pas jusqu'à ce qu'il y ait une grande infestation et il devient alors plus difficile de se débarrasser des rats. Les rongeurs, y compris les rats, peuvent causer beaucoup de dégâts, contaminer les aliments et être porteurs de maladies. Si vous êtes aux prises avec une infestation, voici comment se débarrasser des rats.

Comment se débarrasser des rats ?

Pour se débarrasser des rats, les pièges sont couramment utilisés et sont généralement efficaces si vous ne vous contentez pas de les poser et de les oublier. Parce qu'ils sont conçus pour tuer et/ou capturer le ravageur, les pièges à rats doivent être inspectés régulièrement, car un rat mort ou mourant ou un appât alimentaire peut attirer des insectes et provoquer une infestation secondaire.

Des pièges doivent être installés là où des signes de rats sont visibles et dans des zones cachées et éloignées, en particulier dans les greniers ou les sous-sols et à proximité des sources de nourriture. Les pièges à rats sont beaucoup plus gros et plus dangereux que les pièges à souris. Veillez toujours à éloigner les pièges des enfants ou des animaux domestiques.

Pièges à rats instantanés

Des pièges en bois ou en plastique de la taille d'un rat peuvent être très efficaces pour tuer les rats et sont l'option la moins chère. Lorsque vous utilisez un piège instantané pour capturer un rat, assurez-vous d'utiliser un piège étiqueté pour le contrôle des rats. Les petits pièges à souris ne sont pas susceptibles de tuer ou de retenir le rat et pourraient, à la place, blesser inhumainement le rongeur.

Pièges vivants

Les pièges vivants utilisent la tendance naturelle des rongeurs à enquêter et à se faufiler dans les trous. Dans ces pièges, le rongeur peut entrer mais ne peut pas sortir. Ceci est souvent accompli grâce à un mécanisme de remontage déclenché par le toucher. Lorsque le rongeur pénètre dans le trou, le mécanisme l'accroche de l'autre côté du piège où il est capturé. Ces pièges doivent être régulièrement inspectés et vidés, au besoin. De plus, une fois capturé, le rongeur doit être tué sans cruauté ou relâché là où il ne rentrera pas dans la maison ou le bâtiment ou ne fera pas de mal à autrui.

Stations d'appât

Les pièges à appât sont des dispositifs fermés autonomes contenant un type approuvé de rodenticide sous forme de blocs ou de pâte. La station ne piège pas le rat. Au lieu de cela, il contient un rodenticide qui attire le rongeur dans l'entrée de la station. Le rat entre, mange une partie de l'appât et sort par le trou de sortie de la station, puis il meurt. L'appât est entièrement contenu à l'intérieur de la station, il est donc protégé contre les contacts accidentels ou l'ingestion par des enfants ou des animaux non ciblés. Il existe des stations rechargeables et non rechargeables, et les stations doivent être vendues avec un rodenticide dans l'emballage ; vous ne pouvez pas l'acheter séparément.