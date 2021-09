Entre une hypothèque, un prêt automobile, un prêt étudiant, des cartes de crédit et des factures courantes qui s’accumulent, la dette peut devenir incontrôlable avant que vous ne réalisiez ce qui se passe. Que votre dette soit due à une perte d'emploi, des dépenses imprévues ou excessives, il est possible de réduire son endettement et éventuellement de l'éliminer.

S'attaquer à votre dette demande du temps et des efforts, mais combiner des stratégies et rester cohérent peut vous aider à vous en sortir avec succès. Voici comment réduire son endettement.

Arrêtez d'accumuler des dettes

Cette stratégie à elle seule ne vous sortira pas de l’endettement, mais elle vous empêchera de rendre le remboursement plus difficile. Débarrassez-vous des cartes de crédit à haut taux d’intérêts, et n’en conservez qu’une seule pour les urgences.

Créez un budget

Si vous n'en avez pas déjà un, c'est le moment idéal pour créer un budget. Un budget vous aide à aligner vos dépenses sur vos revenus, à tirer le meilleur parti de chaque dollar qui entre et à vous assurer que vous n'avez pas besoin d'utiliser des cartes de crédit ou des prêts pour joindre les deux bouts.

Demandez à vos créanciers un taux d'intérêt inférieur

Des taux d'intérêt plus élevés vous maintiennent endetté plus longtemps parce qu'une grande partie de votre paiement est affectée aux frais d'intérêt mensuels et non à votre solde réel. Cependant, les taux d'intérêt peuvent être négociables et vous pouvez demander à vos émetteurs de cartes de crédit de baisser votre taux d'intérêt. Les créanciers le font à leur discrétion, de sorte que les clients ayant de bons antécédents de paiement sont plus susceptibles de négocier avec succès des taux plus bas.

Vous pourrez peut-être trouver un taux d'intérêt inférieur en recherchant des promotions. Si vous utilisez un transfert de solde pour obtenir un tarif inférieur, essayez de rembourser le solde avant l'expiration du tarif promotionnel. Après cette période promotionnelle, votre solde sera soumis à des taux d'intérêt plus élevés.

Pensez à la consolidation de dette

Si vous avez des soldes sur plusieurs cartes de crédit ou prêts, vous pourriez économiser sur les frais d'intérêt en transférant et en consolidant vos soldes sur une seule marge de crédit ou un seul prêt à un taux d'intérêt inférieur. Le transfert de vos soldes créditeurs impayés vers un seul paiement à faible taux pourrait vous faire économiser de l'argent et du temps, ce qui facilite la gestion de votre argent.

Considérez le règlement de votre dette

Le règlement des dettes peut être une solution si vos comptes sont en souffrance ou si vous devez plus d'argent que vous ne pourriez rembourser sur quelques années. Lorsque vous réglez vos dettes, vous demandez au créancier d'accepter un paiement forfaitaire unique inférieur au solde total pour régler la dette en totalité. Les créanciers n'acceptent généralement que les offres de règlement sur les comptes en défaut ou risquant de le faire. Cependant, le règlement de la dette peut affecter négativement votre cote de crédit, il ne doit donc être utilisé qu'en dernier recours.