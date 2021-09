Ma municipalité, ma qualité de vie!

En cette Semaine de la municipalité décrétée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH), Saint-Félix-de-Valois dévoile plusieurs réalisations qui ont un impact sur la qualité du milieu de vie du 12 au 18 septembre.

La municipalité a officiellement inauguré ses sentiers de plein air le 12 septembre dernier. 18 km de sentiers de randonnée, vélo de montagne, ski de fond, raquette et fatbike ont été aménagés sur un site à préserver qui contient les sources de captation de l’eau potable de la Municipalité et des forêts de grande valeur en bordure de la rivière L’Assomption. En plus de ce nouveau terrain de jeu en pleine nature, la Municipalité a inauguré deux autres plateaux de loisirs en accès libre cette année : de magnifiques terrains de pétanque et un terrain de basketball.

Hausse de service à la bibliothèque

Suite à une consultation des citoyens à propos de la bibliothèque et pour répondre à une demande du ministère pour un projet de rénovation, la municipalité vient d’augmenter l’offre de service en ouvrant 7 heures de plus par semaine et en ajustant les plages d’ouverture pour répondre aux demandes des citoyens et des nombreux groupes scolaires qui fréquentent la bibliothèque. De plus, la Municipalité vient d’embaucher une nouvelle préposée à la bibliothèque.

Nouvel abribus

Au cours de la dernière année, la Municipalité a demandé l’ajout d’un nouvel arrêt avec abribus sur le circuit d’autobus régional #32. Celui-ci vient d’être installé sur la rue Henri-L.-Chevrette afin de desservir les nouveaux développements immobiliers dans Faubourg Saint-Félix, ainsi que la clientèle de la Résidence Ramsay. Cette bonification de service était une demande du plan d’action de la démarche MADA.

Aire de détente extérieure et milieu scolaire

La Municipalité investit également dans la bonification des milieux de vie scolaire. Une aire de détente extérieure a ainsi été aménagée à l’École secondaire de l’Érablière l’an dernier et est rapidement devenue très populaire durant la pandémie, autant lors des récréations que pour des classes extérieures. De plus, l’école primaire des Moulins est actuellement en travaux pour bonifier ses deux cours d’école avec le soutien de la Municipalité.

Bornes de recharge pour véhicule électrique

Deux nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées dans le stationnement de la mairie en cours d’été grâce au programme Roulez Vert – Branché au travail du Gouvernement du Québec. Cela double le déploiement de l’offre au Circuit électrique.

Développement résidentiel

La pandémie a exercé beaucoup de pression sur le marché immobilier. La Municipalité poursuit son développement en stimulant le développement dans les projets déjà existants. Il y a beaucoup d’activités dans le projet des Vallons et dans le secteur du bas du village dont la revitalisation est l’un des objectifs importants de la planification stratégique. Dans le projet Faubourg St-Félix, la rue Girard est apparue, en hommage à l’importance de la famille Girard dans le développement de la communauté.

Rentrée Félicienne

Finalement, la Municipalité annonce la tenue de la 3e édition de la Rentrée Félicienne le 22 septembre prochain. Cet événement à vocation communautaire est le moment idéal pour découvrir les organismes et les services ou activités offerts. C’est également le moment de s’inscrire, de s’investir, de s’impliquer et de découvrir sa communauté. Véritable journée d’accueil et de rencontres, l’événement a été mis en place suite à une tournée des organismes dont plusieurs demandaient plus de visibilité et une foire des organismes. L’événement répond également à des objectifs et des actions de la politique familiale et MADA.