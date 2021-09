Une marche dans les rues de Joliette pour la justice climatique

Le MÉPAL a décidé d’organiser une marche à Joliette dans le cadre de la Grève mondiale pour le climat du 24 septembre 2021.

Alors que des manifestations sont déjà annoncées à Montréal, Québec et Sherbrooke, les gens et les organismes concernés par la crise climatique et la justice sociale sont invités à prendre la rue. Le point de départ est à côté du Cégep de Joliette (au coin des rues Saint-Charles-Borromée et Manseau) à midi.

Il y a deux ans, ils étaient quelques milliers à participer à la grande marche pour la justice climatique le 27 septembre 2019 à Joliette. Le regroupement considère qu’il est important de soutenir la cause :

Parce que les personnes vulnérables sont déjà les plus touchées par les conséquences des changements climatiques (canicules, inondations, feux de forêt, etc.) ;

Parce que ce sont surtout les riches et les grosses compagnies qui sont responsables de la pollution ;

Parce que les crises sont toutes liées entre elles (climat, pandémie, logement, santé mentale, etc.) ;

Parce que nous avons le droit de manifester et le devoir de faire quelque chose pour que ça change ;

Parce que le gouvernement a le pouvoir de mettre en place des mesures pour éviter la catastrophe ;

Parce qu’il ne le fera pas à moins qu’on lui mette la pression !

Il est demandé aux personnes qui participeront à la manifestation de respecter les mesures sanitaires (port du masque et distanciation physique).