3e édition de la Rentre Félicienne

La vie communautaire et les organismes seront à l’honneur lors de la Rentrée Félicienne le mercredi 22 septembre prochain de 17 h à 19 h 30 au parc Pierre-Dalcourt à Saint-Félix-de-Valois.

« C’est vraiment le meilleur moment pour découvrir les organismes de la communauté et les nombreux services et activités proposées aux citoyens, affirme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint- Félix-de-Valois. Lors de ma tournée des organismes en 2019, j’ai été étonnée de découvrir tout ce qui était proposé et la vitalité de la vie communautaire à Saint-Félix-de-Valois. »

Foire des organismes

Les organismes sont invités à participer à la foire des organismes. C’est l’occasion idéale pour promouvoir leurs activités, leurs événements, procéder à des inscriptions ou encore pour recruter des membres et des bénévoles. Le Service des loisirs tiendra également une soirée d’inscription pour ses activités de la programmation d’automne.

« Familles, organismes, bénévoles, nouveaux résidents, résidents de longue date, je vous invite à cette soirée conviviale qui vous est destinée », lance Mme Boisjoly.

Outils promotionnels

Pour marquer la troisième édition de l’événement, la Municipalité lancera sa boutique d’outils promotionnels. Découvrez les vêtements et accessoires aux couleurs de la municipalité. Le projet a été mis en place suite à l’adoption de la planification stratégique afin de répondre à l’objectif de renforcer le rayonnement de Saint-Félix-de-Valois.

Mesures sanitaires

Afin de respecter les mesures sanitaires de la santé publique, l’événement se tiendra à l’extérieur dans le parc Pierre-Dalcourt. Les kiosques seront disposés en parcours afin de permettre aux citoyens de déambuler à son rythme tout en respectant la distanciation. Notez qu’en cas de pluie, l’événement se tiendra le lendemain, jeudi 23 septembre 2021.

Les organismes intéressés à se joindre à la foire des organismes de la Rentrée Félicienne le 22 septembre de 17 h à 19 h 30 au parc Pierre-Dalcourt sont invités à confirmer leur présence d’ici le 20 septembre. Pour ce faire, ou pour toutes questions concernant l’événement, communiquer avec le Service des loisirs au 450 889-5589 poste 7762 ou par courriel à l’adresse [email protected] valois.com.