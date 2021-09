King Melrose invite les gens à visiter les fermes de Lanaudière

En vue de la belle saison, 16 personnalités publiques se sont jointes à l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour convier les Québécoises et les Québécois à participer au mouvement Mangeons local plus que jamais ! Dans Lanaudière, c’est King Melrose qui invite la population à visiter les productrices et producteurs agricoles de la région grâce à l’application Mangeons local plus que jamais !

Cet outil numérique, présenté par Desjardins, disponible dans l’App Store et sur Google Play, possède aussi sa version Web. Il permet de s’approvisionner en produits locaux, ou de planifier une virée gourmande à travers les magnifiques régions du territoire québécois.

Une campagne régionale portée par King Melrose

Le 10 septembre 2021, King Melrose a visité trois entreprises agricoles de la région et un restaurant certifié Goûtez Lanaudière ! Il a ainsi vécu l’expérience réelle d’un circuit de l’application en découvrant les entreprises Folle Farine à Lanoraie, Le Jardin des Noix à Saint-Ambroise-de-Kildare, le Vignoble Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon et le restaurant Table G du Château Joliette.

« J’aime bien savoir d’où provient ma bouffe. Consommer local me permet de faire une différence dans la communauté, que ce soit sur le plan économique ou environnemental. On peut être fier de la diversité et de la qualité des produits qu’on trouve dans Lanaudière ».

King Melrose, auteur-compositeur-interprète et ambassadeur de Lanaudière

Un dialogue précieux entre citoyens et producteurs

Depuis près de 20 ans, l’événement des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, un rendez-vous qui rassemble annuellement autour de 100 000 personnes, est un incontournable.

« Chaque année, l’événement rassemble environ 40 000 personnes dans une même journée pour la région de Lanaudière uniquement. Les citoyens apprécient pouvoir rencontrer nos producteurs et d’en apprendre plus sur les aliments d’ici. On sent l’effervescence entourant la production locale et l’intérêt pour celle-ci grandit toujours d’une année à l’autre. », explique Marcel Papin, président de la Fédération de l’UPA de Lanaudière.

Devant l’impossibilité de tenir une telle activité pendant la pandémie, l’UPA a choisi d’outiller les citoyens pour qu’ils puissent visiter les producteurs agricoles à l’année, que ce soit à la ferme, au marché public ou dans les entreprises de transformation.

Goûtez Lanaudière, partenaire du projet

La Fédération de l’UPA de Lanaudière est heureuse de compter sur la collaboration de Goûtez Lanaudière !, propulsée par le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), pour faire rayonner ce mouvement de solidarité envers nos agriculteurs. Ensemble, ces organisations ont un but commun, qui est d’identifier et promouvoir les produits alimentaires qui sont issus de la région de Lanaudière.

« Il est tout naturel pour Goûtez Lanaudière ! de s’associer à la tournée Mangeons local plus que jamais ! Notre région est reconnue pour la grande diversité et la qualité exceptionnelle de ses produits et c’est notre mission de les mettre en valeur. En travaillant de concert, on s’assure ainsi d’offrir le meilleur aux consommateurs et c’est ce qui fait notre force. », mentionne M. Gyslain Loyer, président du CDBL.

Un outil numérique amélioré : compagnon gourmand de tous les instants !

Ayant connu une popularité instantanée lors de son lancement à l’été 2020, l’application a été bonifiée en vue de la prochaine saison, notamment avec l’ajout de nombreux points de vente et fonctionnalités. Des circuits thématiques élaborés avec les forces vives de chaque milieu sont maintenant suggérés et d’autres s’ajouteront au cours des prochaines semaines.

L’application offre aussi de paramétrer les notifications de son profil pour recevoir, au fil de ses déplacements interrégionaux, des suggestions de visites favorisant les découvertes et les escapades spontanées.

« La région de Lanaudière est reconnue pour la grande diversité et la qualité exceptionnelle de ses produits. Encourager les producteurs de chez nous, c’est poser un geste simple pour contribuer au développement économique et au rayonnement de notre belle région. J’invite tous les Lanaudois à manger local, un geste simple et bon de toutes les façons ! », conclut Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier.